Uncharted arriva su Netflix il 15 luglio

Ennesimo “regalo” di Sony Pictures agli abbonati a Netflix: Uncharted, la pellicola action tratta dal celebre videogioco PlayStation e con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg arriverà difatti sulla piattaforma streaming il prossimo 15 luglio… perlomeno negli States; non ci sono ancora, difatti, conferme per l’Italia, ma stando ai precedenti del rilascio di altre pellicole Sony recenti come Venom – La furia di Carnage possiamo essere fiduciosi.

Nathan Drake will be swinging your way on July 15 when the action-packed film starring @TomHolland1996 @markwahlberg and @TatsBGats drops on Netflix. pic.twitter.com/k9H5i2WamA — Netflix (@netflix) June 21, 2022

Sinossi del film:

Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all’impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.

Leggi anche: