Fan di Tutte le volte che ho scritto ti amo ecco la serie che stavate cercando! Dopo il grandissimo successo della trilogia Netflix, Jenny Han, questa volta grazie ad Amazon Prime Video, torna ad adattare i suoi romanzi per il piccolo schermo. Partiamo con la recensione di The Summer I Turned Pretty, serie che fonde commedia a drama, è divertente, delle vibes estive e dalla grande rappresentazione. Vi terrà incollati allo schermo fino all’ultimo episodio.

Se avete già visto i film Netflix tratti dai romanzi dell’autrice americana saprete che il target di riferimento degli stessi è il pubblico young adult, in particolare quello femminile. Tutte le volte che ho scritto ti amo poteva intrattenere tranquillamente tutta la famiglia ma sicuramente era marcatamente rivolto alle giovani ragazze. Sono felice di poter constatare che con The Summer I Turned Pretty (L’estate nei tuoi occhi) Jenny Han ha deciso di dedicare la propria attenzione anche ad un pubblico più maturo. La serie tv conserva l’animo spensierato, giovanile e frizzante tipico dei testi dell’autrice ma aggiunge una storyline incentrata sugli adulti delle due famiglie protagoniste, una sottotrama drammatica e dall’ampia rappresentazione.

The Summer I Turned Pretty narra la storia della nuova ed avvincente estate di Belly (Lola Tung), giovanissima ragazza appena maggiorenne che nel giro di un estate è passata da essere la bambina di casa alla ragazza che tutti vorrebbero al proprio fianco. Belly non è più l’innocente bambina da proteggere, ora è oggetto dell’attenzione di entrambi i fratelli Fisher. Fin da quando Belly ha memoria tutte le estati la sua famiglia trascorre il periodo estivo nella casa delle vacanze di Susannah, amica intima della madre di Belly e madre di Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). I due ragazzi hanno sempre considerato Belly come una sorella acquisita, la piccola di casa da proteggere. Quest’estate tutto sarà diverso. Belly è sbocciata e sa di poter attirare l’attenzione dei fratelli Fisher. Conrad è il primo amore, la cotta infantile che non vuole in nessun modo essere dimenticata. Jeremaih è l’amico di sempre, il confidente prezioso e sempre disposto a supportare Belly. Il triangolo amoroso arriva come un fulmine a ciel sereno e lascerà qualcuno con il cuore ammaccato.

La serie ideale per l’estate

The Summer I Turned Pretty è la serie estiva per eccellenza, non solo ha come assoluto protagonista il primo amore e le prime esperienze relazionali tipiche del periodo estivo ma per ambientazione e colonna sonora evoca a più riprese le calde sensazioni che solo l’estate porta con se.

L’amore è il tema portante dello show, tutte le storie dei personaggi ruotano attorno a questa magica parola da 5 lettere, tanto difficile da pronunciare quanto difficile da trovare. Belly ha appena iniziato a sperimentare sulla propria pelle le sensazioni che questo sentimento può generare e la confusione che inevitabilmente è in grado di arrecare. The Summer I Turned Pretty affronta in maniera estremamente naturale e realistica le prime esperienze amorose. Belly inizialmente si lascia coinvolgere da un attraente ragazzo che le dedicata tutta la sua attenzione, purtroppo però per lei è solo un ripiego. Cam (David Iacono) è il temporaneo sostituto del vero amore, solo quando Belly ammette a se stessa che le famose farfalle nello stomaco non affiorano quando è al fianco di Cam ma solo quando si trova nelle vicinanze di qualcun altro prederà la difficile decisione di smettere di illudere il ragazzo. Nei diversi prodotti audiovisivi e non solo siamo abituati a vedere rappresentata la ragazza giovanissima come vittima delle indecisioni del suo vero amore, nella serie Amazon è Belly a detenere lo scettro del potere. Solo Belly, come è giusto che sia, può scegliere con chi trascorrere il suo tempo.

Le vicende si ambientano nella calda e accogliente Cousins Beach in Massachusetts, ma mi spiace svelarvi che è un luogo invento da Jenny Han per i suoi romanzi. La produzione per ricreare le atmosfere dei testi ha scelto di girare la serie a Wilmington in North Carolina. Consolatevi, se avrete l’occasione potrete visitare i loghi in cui sono state girate le tante scene dello show.

La fotografia dai toni pastello, freddi e delicati immerge completamente lo spettatore nelle atmosfere dello show. La piscina di casa Fisher, presente in quasi ogni scena, vi farà venire voglia di tuffarvi dentro lo schermo.

Una serie per tutta la famiglia, adulti compresi

Continuiamo con la recensione di The Summer I Turned Pretty dicendo che definirlo uno show destinato unicamente ad un pubblico adolescente equivarrebbe a ridimensionarlo notevolmente. Come vi ho già accennato in precedenza, The Summer I Turned Pretty è una serie molto più matura rispetto ai prodotti precedenti tratti da romanzi di Jenny Han.

A differenza di Tutte le volte che ho scritto ti amo, in cui l’unico (o quasi) target di riferimento era quello giovanissimo, in The Summer I Turned Pretty soltanto il target primario è quello adolescenziale. La serie tv Amazon è rivolta a tutta la famiglia, adulti compresi. La trama principale ruota attorno alle vicende dei giovani ragazzi ma tanto spazio è dedicato anche alla storia dei genitori, in particolare a quella di Susannah (Rachel Blanchard) e Laurel (Jackie Chung). È grazie alla presenza degli adulti che la serie aggiunge un tono drammatico al solito taglio comico e romantico tipico dei prodotti del genere. La sottotrama drammatica arriva quasi come un fulmine a ciel sereno, è imprevista ed in grado di emozionare lo spettatore sul finale.

Susannah e Laurel sono amiche dai tempi del college, inseparabili e complici. Da sempre trascorrono l’estate assieme nella casa di campagna di Susannah, prima da giovani e spensierate ora da mamme con i loro ormai non più così piccoli bambini. Susannah e Laurel sono sempre affiatate e unite, i mariti seguivano le mogli nelle loro vacanza estiva ma non restavano con loro nella villa. La casa delle vacanze è il luogo sicuro e confortevole delle due donne. Sarà proprio qui che decido di passare quella che probabilmente sarà l’estate più emotivamente forte della loro vita.

Altro punto a favore della serie original Amazon è la grande rappresentazione, sia etnica che della comunità LGBTQ. Non una rappresentazione forzata, inserita soltanto perché politicamente corretto farlo, ma sapientemente collocata e sviluppata in modo estremamente naturale. In The Summer I Turned Pretty tutti possono sentirsi rappresentati, dal più grande al più piccino a prescindere dalle proprie inclinazioni e origini.

Grande merito per la gestione impeccabile della rappresentazione è da attribuire alla creatrice dello show ed autrice dei romanzi. Jenny Han, per sua stessa ammissione, desidera dare spazio e voce ai personaggi che simboleggiano le proprie origini culturali. Non dovete stupirvi se le protagoniste delle sue storie sono ragazze con legami profondi con l’Asia.

Il vero e forse unico punto a sfavore della serie è il brusco cambio di trama dopo metà stagione. Il triangolo amoroso tra fratelli e le conseguenti problematiche che esso comporta si palesano solo superata la prima metà della stagione. Se dal trailer potevamo pensare che i fratelli Fisher fossero in perenne confronto l’uno contro l’atro per le attenzioni di Belly la serie ci ha riservato una grossa sorpresa. Conrad è il rivale di se stesso, solo lui impedisce l’inizio di una relazione sentimentale con Belly. È misterioso, cupo e ostile per tutta l’estate. Allontana i propri cari apparentemente senza motivo, solo quando questo verrà svelato Belly e la famiglia sarà in grado di comprenderlo come mai prima.

La colonna sonora è stata appositamente pensata per i fan di Taylor Swift

Siete tra i fan di Taylor Swift? Allora non potete assolutamente perdervi The Summer I Turned Pretty. Come ha ammesso la stessa Jenny Han, i fan della cantante chiedevano da tempo l’inserimento di una canzone di Taylor tra i brani della colonna sonara di uno degli show tratti dai romanzi della Han. L’autrice ha così deciso di accontentare i suoi seguaci.

In The Summer I Turned Pretty troverete non solo una ma diverse canzoni di Taylor Swift tra cui: Cruel Summer, Lover, False God e The Way I Loved You (Taylor’s Version), oltre alla canzone che già avevamo avuto modo di ascoltare in anteprima nel trailer, cioè la nuovissima This Love (Taylor’s Version).

Non solo Taylor Swift figura tra le cantanti pop più amate che accompagnano le immagini della serie ma troviamo anche i brani di Olivia Rodrigo, Dua Lipa e Billie Eilish. The Summer I Turned Pretty ha la colonna sonora più pop di sempre.

Errore nel doppiaggio che non sfuggirà ai fan Marvel

Da segnalare assolutamente è l’errore nel doppiaggio italiano della serie. Nell’ultimo episodio, durante una scena di dialogo tra Belly e Susannah, la madre dei Fisher suggerisce alla ragazza di pronunciare la parola prugna per sorridere adeguatamente durante la sessione di foto del ballo delle debuttanti. Nel comunicare il consiglio alla ragazza le riferisce che l’ha forse appreso dalle gemelle Olsen, icone di moda e stile. Peccato che nel citare le gemelle più famose delle tv confonda una delle due per Elizabeth Olsen, sorella minore delle gemelle. Secondo Susannah è propio una delle due gemelle Olsen ad interpretare Scarlet Witch nella serie di film della Marvel e non Elizabeth. Si tratta di un errore del doppiaggio italiano, in originale, infatti, viene precisato che è la sorella delle gemelle ad impersonare la strega scarlatta. Sicuramente l’errore non sarò sfuggito ai fan Marvel. Chissà se il doppiaggio verrà aggiustato… ad ogni modo vi consiglio di visionare la serie in lingua originale.

Seconda stagione già confermata!

Infine concludo assicurato i fan della serie: la seconda stagione di The Summer I Turned Pretty è già stata ufficializzata da Amazon Prime Video. Addirittura l’annuncio del rinnovo per un’altra stagione è arrivato prima della messa in onda della serie. Amazon punto davvero forte sul prodotto creato da Jenny Han e visti gli ascolti direi che fa proprio bene. Magari sarà il primo di tanti adattamenti libreschi in arrivo sulla piattaforma streaming.