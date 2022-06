Pentiment: l’RPG di Obsidian sarà tradotto in italiano

Pentiment, l’affascinante nuovo RPG di Obsidian ambientato nel XVI secolo sarà localizzato in italiano già al lancio. La conferma è arrivata tramite Twitter da Obsidian. A dire il vero tra le lingue segnalate sulla pagina Steam del gioco, l’italiano era già menzionato, ma solo ora abbiamo ricevuto la conferma ufficiale da parte del team.

We have heard it asked many times so here you go: Pentiment will be localized into German, French, Italian, Spanish, Brazilian Portuguese, and Polish at launch.

Other languages including Russian, Japanese, and Simplified Chinese will come post-launch.

— Obsidian (@Obsidian) June 22, 2022