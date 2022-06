Offerte Amazon: Hasbro martello Mjöllnir di Thor Love and Thunder in sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il martello Mjöllnir di Thor Love and Thunder realizzato da Hasbro con un leggero sconto del 3%, il che è di sicuro ottimo considerando anche che il gioiellino dal valore di 144,99€ è difficilmente trovabile, e infatti al momento della stesura dell’articolo solamente pochi prodotti risultano rimanenti.

Va sottolineato che è possibile fruire della spedizione gratuita di Amazon ma non del proprio abbonamento ad Amazon Prime, e che non manca anche l’opzione utile al fine di rateizzare l’acquisto utilizzando Cofidis al check-out.

Parliamo di un gioiellino da collezione targato Hasbro che non può che impressionare chi non vede l’ora di vivere le avventure di Thor: Love and Thunder e apprezza il personaggio, come anche il mondo Marvel (e il Marvel Cinematic Universe) e il personaggio pronto a tornare nel giro di solamente qualche settimane nelle sale, presentando le sue nuove vicende.

Attraverso il link che trovate qui di seguito potete quindi mettere mano sul prodotto in questione, accedendo alla pagina ufficiale prima che le scorte possano terminare e serva quindi aspettare nuovamente al fine di poter procedere con l’acquisto.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.