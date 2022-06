iPhone 14: Apple perfezionerà ogni singola componente?

Apple si prepara a lanciare i suoi quattro modelli di iPhone 14, sostituendo il modello mini con un iPhone di dimensioni più grandi, mantenendo intatte le sue altre tre versioni, la novità e che vi sarà una nuovissima fotocamera frontale condivisa tra tutti e quattro i nuovi modelli. Per cominciare la fotocamera degli iPhone è già abbastanza buona, ma sentiamo anche costantemente notizie sui produttori di telefoni Android che passano a fotocamere frontali nascoste sotto lo schermo, ovvero completamente invisibili.

Dobbiamo renderci conto che le fotocamere anteriori sono importanti. C’è ancora questo sentimento del passato secondo cui le fotocamere anteriori sono solo per selfie, ma la realtà è un’altra: per un gran numero di persone le fotocamere frontali sono fondamentali, fra TikTokers, YouTuber, e anche una semplice videochiamata rende più frustante il tutto, costringendo a volte a ripiegare in modo molto meno pratico con quella posteriore.

Sappiamo che la nuova camera costerà ad Apple fino a tre volte di più. Questo è un grande aumento dei costi, tanto che alcuni affermano che Apple ora classifica internamente questo sistema come un componente “di fascia alta”. L’azienda avrebbe scelto la società coreana LG Innotek per fornire la nuova fotocamera insieme a Sharp dal Giappone, ed il motivo del passaggio a un produttore coreano dai precedenti fornitori cinesi è proprio a causa di quella classificazione “di fascia alta” e dei requisiti di Apple per la qualità con quella categoria.

Non solo, ma il nuovo sistema di messa a fuoco automatica si adatterà a quanto pare perfettamente a due funzionalità che Apple ha reso popolare negli smartphone ovvero la modalità ritratto per le foto e la modalità cinema per i video. Il nuovo sistema di messa a fuoco automatica con un’apertura più ampia consentirà un effetto “bokeh” più pronunciato e migliorerà naturalmente gli scatti in modalità ritratto e in modalità cinema.