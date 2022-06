Il nuovo PlayStation Plus è disponibile da oggi anche in Italia

Il nuovo PlayStation Plus è finalmente disponibile anche in Europa. Da oggi è possibile sottoscrivere uno dei tre livelli di abbonamento.

Il nuovo Playstation Plus arriva finalmente anche in Europa. Da oggi, infatti, sarà possibile sottoscrivere uno dei tre livelli di abbonamento, ognuno con proposte e prezzi differenti. Com’è noto, il servizio verrà suddiviso nei seguenti tier: Essential, Extra e Premium. L’immagine che potete vedere qui sotto riepiloga in maniera chiara tutte le caratteristiche dei tre livelli di abbonamento.

In sostanza, il livello Essential vi permette di usufruire degli stessi vantaggi dell’attuale abbonamento, l’Extra invece vi permette di avere anche l’accesso ad una vasta liberia di titoli PS4 e PS5, mentre l’ultimo, il Premium vi garantisce tutti i vantaggi dei tier precedenti, ma con in più la possibilità giocare in streaming e di avere accesso a circa 340 giochi in retrocompatibilità.

Ricordiamo che sottoscrivendo il livello Premium si avrà anche la possibilità di accedere alle versioni prova di alcuni titoli. Le prove gratuite a tempo, come abbiamo riportato in precedenza, consentono di giocare ai titoli in questione per un minimo di due ore. Le prove di Horizon Fobidden West e Cyberpunk 2077, invece, avranno una durata di 5 ore.

Riepiloghiamo anche i prezzi dei tre livelli di abbonamento: PlayStation Plus Essentials ha un costo di 8,99 euro al mese o 59,99 euro per 12 mesi, PlayStation Plus Extra costa invece 13,99 euro al mese o 99,99 euro per 12 mesi e PlayStation Plus Premium costa 16,99 euro al mese o 119,99 euro per 12 mesi.

Per maggiori informazioni sul nuovo PlayStation Plus, potete accedere alla pagina dedicata al servizio a questo indirizzo