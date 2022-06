I messaggi di iOS 16 potrebbero creare problemi con iPhone meno recenti

La possibilità di modificare e annullare l’invio dei messaggi è stata una delle funzionalità di punta di iOS 16 annunciata all’inizio di questo mese, ma la funzionalità potrebbe non funzionare correttamente se si inviano messaggi a qualcuno che non utilizza l’ultima versione del software Apple. L’ultima versione beta 16 per sviluppatori iOS include una soluzione poco chiara per consentire la ricezione di messaggi con iMessage modificabili di recente su iPhone senza iOS 16.

Anziché visualizzare semplicemente la versione modificata di un messaggio, se qualcuno che esegue la seconda beta di iOS 16 tenta di modificare un messaggio di iMessage inviato a un dispositivo con una versione precedente del software, quest’ultimo riceverà la modifica come secondo testo, preceduto dalla dicitura “Modificato”.

Per la maggior parte dei possessori di iPhone, è improbabile che il problema persista a lungo dato che iOS 16 sarà disponibile per i dispositivi a partire dall’iPhone 8 del 2017, per non parlare del fatto che Apple è molto veloce nel lanciare nuove versioni del suo software, ma potrebbe comunque rivelarsi fastidioso per gli utenti Android nelle chat di gruppo di iMessage o per chiunque utilizzi ancora un iPhone precedente al 2017.

È un pasticcio simile al modo in cui le reazioni emoji (dette anche “tapback”) sono state storicamente gestite quando inviate tra iOS e Android, ma qui è emersa gradualmente una soluzione al problema, ovvero con Google che ha aggiornato la sua app di messaggistica per analizzare correttamente i tapback inviati da iOS e Apple che pianifica un aggiornamento simile con iOS 16. Speriamo che alla fine la cosa si risolva nel più breve tempo possibile, e si trovi una soluzione efficace simile per i messaggi di iMessage modificabili, in modo che gli utenti possano utilizzare la suddetta funzioni senza problemi e grattacapi da vario genere.