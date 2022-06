Gone in the Night: il trailer del nuovo film con Winona Ryder in uscita a luglio

Il trailer di Gone in the Night, il nuovo film con Winona Ryder che uscirà negli Stati Uniti al cinema a luglio, e sarà disponibile on demand ad agosto.

Dopo aver fatto parte di progetti come Beetlejuice, Edward Mani di Forbici e Dracula, Winona Ryder si prepara per il suo nuovo lungometraggio da lanciare sul grande schermo, con Gone in the Night, un film thriller di cui è stato da poco lanciato il trailer.

Ecco il trailer di Gone in The Night.

La protagonista del film è Kath (Winona Ryder), che assieme al suo fidanzato (John Gallagher Jr.) si ritrovano in una casa in montagna, dove incontrano una misteriosa giovane coppia (Owen Teague and Brianne Tju). Considerando che l’abitazione sembra essere stata affittata ad entrambi, i due decidono di condividerla con la giovane coppia. Ma, ad un certo punto, il fidanzato di Kath scomparirà assieme alla ragazza, e sarà così che si metterà alla ricerca dei due assieme ad una figura di supporto (Dermot Mulroney). Ma la realtà nascosta dietro questa sparizione sarà piuttosto inquietante.

Gone in the Night è un lungometraggio scritto da Matthew Derby e Eli Horowitz, con Horowitz che farà sia da produttore che da regista. Gone in the Night ha esordito durante l’anno al Southwest Film Festival.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 15 luglio, mentre sarà distribuito on demand il 5 agosto.