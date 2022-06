eBay ha acquistato un marketplace specializzato nella vendita di NFT

eBay continua a puntare sugli NFT. Dopo aver lanciato la sua prima collezione di oggetti digitali, ora il colosso dell’e-commerce ha anche acquisito un markeplace specializzato nella vendita di NFT.

Il marketplace in questione, KnownOrigin, viene descritto come una piattaforma per «creare collezionabili digitali unici e autentici sotto forma di NFT».

eBay ha spiegato di dare estrema importanza a questa acquisizione, ribadendo di voler abbracciare con forza il nuovo trend dei collezionabili digitali. “Una nuova era del collezionismo è alle porte, vogliamo essere la destinazione definitiva per l’acquisto di ogni oggetto da collezione”, si legge in una nota pubblicata dall’azienda.

KnownOrigin è un’azienda europea: è stata fondata a Machester, nel Regno Unito, nel 2018. È una piattaforma relativamente di nicchia. Oggi il grosso delle transazioni per l’acquisto di NFT è concentrato su tre markeplace: Magic Eden, OpenSea e Rarible.

eBay è la destinazione preferita da milioni di persone quando si tratta di cercare l’oggetto perfetto, difficile da trovare e unico da aggiungere alla loro collezione. Con questa aquisizione, eBay continuerà ad essere leader nel settore del collezionismo

ha commentato Jamie Iannone, CEO di eBay

A fine maggio eBay ha presentato la sua prima collezione di NFT in collaborazione con la rivista Sports Illustrated.