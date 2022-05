eBay ha lanciato la sua prima collezione di NFT in collaborazione con Sports Illustrated

eBay ha presentato la sua prima collezione ufficiale di NFT. È in collaborazione con Sports Illustrated e per acquistarla non servono criptovalute.

Anche eBay entra nell’arena degli NFT. Da sempre e-store leader nel mondo del collezionismo e dell’hobbystica, era inevitabile che eBay finisse per flirtare anche con i nuovi collezionabili virtuali. Arriva un nuovo marketplace che consentirà ad aziende e artisti di vendere i loro NFT, ma non solo: la stessa eBay presenterà 10 collezioni ufficiali, realizzata in collaborazione con alcune importanti realtà della cultura pop e sportiva americana.

La prima collezione è stata realizzata in collaborazione con OneOf, Sports Illustrated – il magazine sullo sport più letto in America – e Wayne Gretzky, ex giocatore e leggenda della NHL, la lega di Hockey.

L’NFT flirta con l’estetica delle action figure e delle figurine dedicate alle icone dello sport in voga negli Stati Uniti. E, infatti, Wayne Gretzky viene rappresentato in modo stilizzato, all’interno di quello che sembra il packaging di una statuina da collezione.

eBay ha fatto il possibile per semplificare il processo d’acquisto dei collezionabili virtuali. Non serve avere un wallet per le criptovalute, o comunque avere grosse competenze. Lo può letteralmente fare chiunque. Si paga con carta di credito, dopodiché si riceve un link per riscattare l’oggetto virtuale. I collezionabili venduti da eBay sfruttano la chain di Polygon, che è nota per i bassi costi e per l’impatto energetico trascurabile. Tutti gli NFT possono poi essere rivenduti agli altri collezionisti sul marketplace di OneOf.

Il costo? Dipende dalla rarità: 10 dollari per gli NFT comuni e 1.500 dollari per quelli con rarità ‘diamond‘.