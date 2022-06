Xenoblade Chronicles 3: annunciato il Pass di espansione

In occasione del Nintendo Direct di oggi dedicato a Xenoblade Chronicles 3, è stato annunciato il pass di Espansione del gioco che aggiungerà nuovi contenuti per la storia, nuovi oggetti e nuovi eroi e missioni. I contenuti post lancio saranno disponibili tra il 2022 e il 2023. Vediamoli nel dettaglio:

DLC disponibili al lancio di Xenoblade Chronicles 3 – Oggetti Utili e Varianti di Colore per l’Abbigliamento

di Xenoblade Chronicles 3 – Oggetti Utili e Varianti di Colore per l’Abbigliamento DLC in arrivo entro il 31 dicembre 2022 – Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi

– Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi DLC accessibili entro il 30 aprile 2023 – Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi

– Nuova Sfida, Nuovo Eroe con relative Missioni e Nuovo Abbigliamento per Personaggi DLC disponibili entro il 31 dicembre 2023 – Nuovi Contenuti per la Storia

Monolith Soft promette di espandere l’avventura con l’aggiunta di nuove sfide, eroi inediti e ulteriori personalizzazioni estetiche per i personaggi, per poi concludere il programma con un grande DLC narrativo che aggiungerà tante attività e missioni inedite.

Il Pass di espansione è già disponibile per la prenotazione e avrà un costo di 29,99 euro. Nintendo sottolinea che il Pass di espansione potrebbe includere anche dei contenuti non elencati, che verranno svelati in seguito.

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.