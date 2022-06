The Umbrella Academy 3: da oggi la terza stagione disponibile su Netflix

Da oggi, 22 giugno, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix The Umbrella Academy 3, la terza stagione della serie TV tratta dal fumetto di Gerard Way.

22—Giu—2022 / 8:41 AM

Oggi, 22 giugno, arriva sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV The Umbrella Academy 3, che riporta al centro dell’attenzione i personaggi creati da Gerard Way per i fumetti della Dark Horse Comics. Ricordiamo che la prima stagione è uscita sulla piattaforma nel 2019.

Ecco il trailer di The Umbrella Academy 3.

I protagonisti della terza stagione sono, con tanti inevitabili e graditi ritorni, Elliot Page (Vanya Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castaneda (Diego Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Number Five), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Min, Colm Feore (Reginald Hargreeves), e Ritu Arya (Lila Pitts), mentre la Sparrow Academy sarà formata da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

La stagione 2 di The Umbrella Academy è stata una corsa sfrenata attraverso gli anni ’60, con la Guerra Fredda, l’assassinio di John F. Kennedy e la contro-cultura hippie, mentre gli Hargreeves si si sono impegnati a risistemare le cose. La seconda stagione ha avuto più sorprese della prima, e la terza stagione ne promette ancora di più, considerando che racconterà una storia completamente originale, visto che l’adattamento dei fumetti si è concluso con la seconda stagione.

