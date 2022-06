Motorola Edge 30 Lite: arriva la prima immagine leakata

Mentre aspettiamo gli annunci della serie Edge dei dispositivi mobili a marchio Motorola, ecco che spuntano le prime immagini leakate del modello low cost del brand, ovvero il Motorola Edge 30 Lite. Molti di questi telefoni Motorola non annunciati erano conosciuti con i loro nomi in codice prima che fossero introdotti ufficialmente, tra questi spiccava il cosiddetto Motorola Miami, come uno dei più economici dell’intera scaletta, ed oggi abbiamo appreso che il nome di mercato di Miami sarà Motorola Edge 30 Lite e che probabilmente arriverà sugli scaffali nel terzo trimestre del 2022.

Ancora più importante, è stata svelata il suo design con la prima immagine leakata per gentile concessione di Evan Blass (come spiegato sulle pagine di 91Mobiles).

L’immagine conferma alcuni dei dettagli trapelati in precedenza come la configurazione della doppia fotocamera, che includerebbe sensore da 64 megapixel e un secondario 13 megapixel. a parte questo, sembra che l’Edge 30 Lite sarà dotato del SoC Snapdragon 695 di Qualcomm, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sebbene non disponiamo di un’immagine che mostri il lato anteriore del telefono, si dice che l’Edge 30 Lite sarà dotato di un display FHD + POLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oltre ad una telecamera frontale piuttosto interessante da 32 megapixel.

Come è possibile notare, si tratta di un dispositivo mobile dotato di buone caratteristiche lato hardware, ed in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori che decideranno di acquistare uno smartphone in versione Lite per risparmiare denaro, almeno se quanto leakato verrà confermato. Sappiamo anche che il telefono dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.000mAh e risultare disponibile in quattro colori esotici: Moonless Night, Very Peri, Opal Silver e Green Fig. Secondo un report, è probabile che Motorola introduca l’Edge 30 Lite insieme al top di gamma Edge 30 Ultra molto presto.