Forza Horizon 5: Series 9 Update introduce 10 nuove auto, doppiaggio in italiano e tanto altro

Forza Horizon 5 riceve il Series 9 Update che introduce diverse novità tra cui 10 nuove auto, il doppiaggio in italiano, il multiplayer cooperativo nelle missioni con storia e altri elementi legati al gameplay.

Senz’altro una delle aggiunte più interessanti, anche perché giunta completamente a sorpresa, riguarda l’introduzione del doppiaggio in lingua italiana. Una novità che verrà accolta sicuramente con grande entusiasmo da tutti quei giocatori che non hanno dimestichezza con la lingua inglese e che quindi non dovranno più ricorrere ai sottotitoli.

Passando ai contenuti veri e propri, il nuovo update introduce anche il supporto alla cooperativa per le missioni con la storia. Queste attività potranno essere affrontate da sei giocatori in contemporanea, con il punteggio più alto raggiunto che viene applicato a tutti i partecipanti.

Per il resto, vediamo intanto la lista delle 10 nuove auto messe a disposizione:

Festival Playlist

2018 Hot Wheels 2JetZ (23-29 giugno)

1968 Plymouth Barracuda Formula-S (30 giugno – 6 luglio)

1970 Dodge Coronet Super Bee (7-13 luglio)

1957 Hot Wheels Nash Metropolitan Custom (14-20 luglio)

Wheelspin

2012 Hot Wheels Rip Rod

1949 Hot Wheels Ford F-5 Dually Custom Hot Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

Car Pass

2021 Aston Martin DBX (23 giugno)

2020 Lexus RC F Track Edition (30 giugno)

2019 Nissan 370z Nismo (7 luglio)

Per poter leggere tutte quelle che sono le novità e le correzioni introdotte in Forza Horizon 5, potete trovare la patch note completa a questo indirizzo.