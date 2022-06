Final Fantasy XVI: non ci sono piani per DLC, nuovo trailer in autunno

Oltre ad aver confermato la presenza del party e aver discusso della struttura della mappa di gioco, Naoki Yoshida ha aggiunto durante le recenti interviste che Final Fantasy XVI sarà un’esperienza completa al lancio e che al momento non ci sono piani per DLC. A differenza di quanto avvenuto con Final Fantasy XV, che ha ricevuto l’arrivo di ben 4 DLC della storia e di Final Fantasy VII Remake che ha visto l’arrivo di Episode Yuffie, il nuovo capitolo del celebre franchise non ha in programma alcun contenuto post lancio.

Ciò non vuol dire necessariamente che il gioco non vedrà in futuro l’arrivo di espansioni, ma che semplicemente l’unica priorità del team al momento è confezionare un’esperienza che sia quanto più completa possibile. Inoltre, Yoshida ha aggiunto che in autunno verrà rilasciato un nuovo trailer che si concentrerà sulla storia e sui personaggi.

Tra i numerosi dettagli rilasciati nel corso delle recenti interviste, vi è anche la conferma della presenza delle battaglie tra Eikon che daranno vita a scontri unici e spettacolari, ognuno diverso per meccaniche e caratteristiche.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile nell’estate del 2023 su PS5.

