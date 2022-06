East of Eden: Florence Pugh protagonista della miniserie Netflix

Florence Pugh sarà la protagonista dell'adattamento televisivo per Netflix del romanzo East of Eden, di John Steinbeck.

22—Giu—2022 / 10:33 AM

Florence Pugh sarà la protagonista della miniserie Netflix che adatterà East of Eden. Dopo aver partecipato all’adattamento di Piccole Donne, l’interprete già vista anche in Black Widow sarà presente anche in un altro adattamento da un grande romanzo classico.

La serie TV sarà realizzata da Zoe Kazan, il cui nonno, Elia Kazan, ha diretto la versione cinematografica del 1955 con protagonista James Dean. Il romanzo da cui sarà tratta la miniserie è stato scritto da John Steinbeck. Florence Pugh vestirà i panni di Cathy Ames, il ruolo che nella versione cinematografica è andato a Jo Van Fleet.

La storia segue l’evoluzione della famiglia Trask, attraverso varie generazioni. Zoe Kazan ha dichiarato sul progetto:

Mi sono innamorata de La Valle dell’Eden fin da quando ho letto il romanzo da adolescente. Da allora l’idea di adattare questa storia è diventata un mio sogno. E più di tutto voglio dare voce e personalità all’antieroina Cathy Ames. Non potrei immaginare un’attrice migliore di Florence Pugh per questo ruolo.

Così, dopo aver vestito i panni di Yelena Belova in Hawkeye, Florence Pugh si prepara per un altro ruolo all’interno di una serie TV, questa volta però, targata Netflix.