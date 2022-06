Zuckerberg ha mostrato in anteprima quattro nuovi visori VR estremamente all’avanguardia

Mark Zuckerberg ha mostrato in anteprima i prototipi di quattro nuovi visori per la realtà virtuale estremamente all'avanguardia. Apriranno le porte del metaverso?

Nella giornata di oggi Mark Zuckerberg, il fondatore e CEO di Meta, ha presentato in anteprima i prototipi di quattro nuovi visori per la realtà virtuale.

Zuckerberg ha spiegato che i quattro nuovi visori puntano ad offrire una nuova esperienza di uso della realtà virtuale, grazie ad un immersione vivida e realistica, paragonabile al mondo reale. Lo stesso Zuckerberg si è affrettato a specificare che i quattro prototipi sono ancora dei work in progress e che bisognerà aspettare un bel po’ di anni prima di vederli in commercio.

Dei prossimi prodotti della divisione Reality Labs di Meta se ne era già iniziato a parlare a maggio. Già a settembre del 2022 dovrebbe uscire Project Cambria, un nuovo visore standalone, cioè in grado di funzionare senza un computer o uno smartphone.

I quattro prototipi mostrati da Zuckerberg hanno già dei nomi in codice definiti. C’è Butterscotch, che ha un display da 55 pixel per grado ed ha una risoluzione paragonabile a quella della retina umana (60 pixel per grado). Poi c’è Half Dome, che punta tutto sulla prodondità realistica degli oggetti grazie ad un nuovo e avanzato sistema di tracking dell’occhio. Starburst invece offre una resa dei colori e della luminosità iper-dettagliata e ultra-realistica: Zuckerberg parla di una luminosità di picco di 20.000 nit. Insomma, qualcosa di inaudito. Infine, Holocake 2, che è anche l’unico prototipo già perfettamente funzionante tra quelli mostrati e che dalla sua ha un design compatto, con uno spessore ridotto. “È il più leggero e sottile della storia di Meta”, ha commentato con orgoglio Zuckerberg.

Come avrete immaginato, Meta ambisce ad offrire – in un futuro prossimo – tutte queste caratteristiche all’interno di un unico visore. Ci vorrà ancora molto tempo, ma ormai l’azienda di Zuckerberg sta puntando su questo. Il metaverso immaginato da Meta non sarà una versione sbiadita di Secondlife, ma qualcosa di mai visto e in grado di cambiare le nostre vite. Senza la tecnologia hardware necessaria per replicare il mondo vero, questa ambizione è destinata a non realizzarsi.