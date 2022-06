Xiaomi 12 Ultra con Snapdragon 8+ Gen 1 anticipato dal CEO dell’azienda

Il CEO di Xiaomi Lei Jun ha ufficialmente anticipato l’arrivo di uno smartphone equipaggiato con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 e dovrebbe essere lo Xiaomi 12 Ultra, anche se il nome esatto non è stato rivelato esplicitamente dal CEO. Il dirigente aggiunge che l’imminente offerta non sarà un piccolo aggiornamento in termini di esperienza. Il lancio del nuovo dispositivo di Xiaomi è programmato per il mese prossimo, ovvero luglio 2022.

In un post sul sito Weibo, Lei Jun aggiunge anche che lo Snapdragon 8+ Gen 1 che porta il nome in codice 8475 rappresenta un grande passo avanti in termini di prestazioni e consumo energetico. Il processore è stato lanciato il mese scorso, ovvero a maggio 2022, e Xiaomi e Qualcomm hanno dedicato del tempo alla regolazione e al debug. Lo Snapdragon 8+ Gen 1 è una versione migliorata dello Snapdragon 8 Gen 1 dello scorso anno e si basa sul processo a 4 nm di TSMC.

Abbiamo a che fate con un netto miglioramento rispetto a quanto visto con gli 8 Gen 1, con Qualcomm che ha infatti deciso prima di lanciare la sua prossima serie di dedicarsi allo sviluppo di dispositivi migliori solamente in maniera parziale, con la Gen 2 che dovrebbe venire annunciata nel giro di qualche tempo e rappresentare il verso salto generazionale dopo il cambio di nome del brand dei chip.

Al momento come detto non è ancora chiaro se il CEO ha avuto modo di anticipare gli Xiaomi 12 Ultra o se si tratterà di un altro dispositivo, considerando il fatto che né l’arrivo dello smartphone in questione sul mercato e né il nome Ultra per dei presunti nuovi modelli della serie 12 sono stati confermati.