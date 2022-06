Rolling Stones: ad agosto arriva la docuserie per i 60 anni di carriera della storica rock band

Il 7 agosto su BBC ed Epix andrà in onda la docuserie divisa in quattro parti sui The Rolling Stones, dal titolo My Life As A Rolling Stone.

S’intitolerà My Life As A Rolling Stone la docuserie sui The Rolling Stones che racconterà i 60 anni di carriera della storica rock band inglese, che sarà portata sullo schermo ad agosto attraverso Epix e BBC. A lavorare sul progetto ci sono stati i Mercury Studios di Universal Music.

La docuserie andrà in onda su BBC ed Epix il 7 agosto. Al centro ci sarà una descrizione dei singoli membri dei Rolling Stones (ovvero Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts) che esplorerà le loro personalità, le capacità musicali e l’impatto culturale avuto dagli storici artisti. Inoltre la docuserie darà spazio a ciò che ha ispirato e reso popolare la band, ma esplorerà anche i demoni personali dei singoli membri degli Stones, che hanno portato alla nascita di alcuni dei brani più importanti della band.

All’interno della docuserie ci saranno anche dei contributi di artisti come Rod Stewart, Tina Turner, Steven Tyler, Chrissie Hynde e Slash. La regia del progetto è di Oliver Murray (The Quiet One), mentre i produttori sono Clare Tavernor (Keith Richards: A Culture Show Special), e Steve Condie.

Ricordiamo che fino ad ora i Rolling Stones sono stati protagonisti di documentari come Gimme Shelter, Shine A Light, Crossfire Hurricane e Cocksucker Blues.