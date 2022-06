Offerte eBay: AirPods di terza generazione in forte sconto con coupon

Le AirPods di terza generazione sono disponibili in forte sconto sulla piattaforma di eBay sfruttando il coupon MENO20ESTATE per uno sconto del 20%.

21—Giu—2022 / 10:21 AM

Le offerte di eBay permettono di acquistare le AirPods di terza generazione a un prezzo che risulta decisamente scontato, in quanto risulta possibile sfruttare il coupon MENO20ESTATE, sfruttabile un massimo di due volte ad account, al fine di ricevere uno sconto del 20% e pagare solamente 148,82€.

Va sottolineato che è necessario pagare un totale di 4,99€ di spese di spedizione al fine di mettere ma no sul prodotto in questione, e che è possibile effettuare il reso solamente entro un totale di 14 giorni, con le spese di restituzione che risultano a carico degli acquirenti.

Parliamo proprio dell’ultima generazione di base delle cuffie targate Apple, compatibili al meglio con i device del colosso di Cupertino, e pronte a offrire un audio di qualità e dei microfoni pensati per adattarsi a molteplici situazioni, seppur i gioiellini non vadano confusi con i modelli Pro della compagnia.

Non vi resta quindi che accedere a questo link al fine di poter mettere mano sui gioiellini realizzati da parte del colosso di Cupertino, ricordandovi ovviamente di utilizzare il coupon MENO20ESTATE, nel caso in cui questo non sia già stato sfruttato un massimo di due volte sul vostro account, visualizzando di conseguenza lo sconto nel carrello.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.