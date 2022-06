Nightmare on Elm Street: Jason Blum vorrebbe il ritorno di Robert Englund come Freddy Krueger

Il produttore Jason Blum è convito di poter far tornare Robert Englund nei panni di Freddy Krueger per un nuovo Nightmare on Elm Street.

Robert Englund è tornato a far parlare di sé sullo schermo per la partecipazione a Stranger Things 4, ma c’è chi come Jason Blum lo rivorrebbe nei panni di Freddy Krueger. Considerando che Blum ha già lavorato sulla nuova trilogia di Halloween, e sta lavorando su una produzione legata a L’Esorcista, vorrebbe anche includere tra i suoi lavori Nightmare on Elm Street, con Robert Englund a bordo del progetto.

Ecco le parole di Jason Blum:

Potrei fare tornare Robert Englund a vestire i panni del personaggio. Posso far tornare chiunque a interpretare un suo vecchio character. Ellen Burstyn ha 87 anni e tornerà nel sequel de L’Esorcista. Robert Englund ha 75 anni, è ancora giovane.

Vedremo se Jason Blum riuscirà nel suo intento. Soprattutto l’idea di rimettere mano alla saga di Nightmare On Elm Street sembra un qualcosa di difficile ora come ora, considerando che l’ultimo adattamento, ovvero il reboot del 2010, non fu un grande successo.

C’è da dire, però, che in quel film mancava Robert Englund nei panni del personaggio protagonista. Chissà se Jason Blum riuscirà a resuscitare il franchise, dando di nuovo spazio all’interprete principale. I fan dell’horror attendono.

