L’Ucraina ha venduto alcuni NFT per finanziare le sue spese militari

Il Governo dell'Ucraina ha venduto alcuni NFT per finanziare la sua spesa militare. Gli NFT erano stati donati al paese da alcuni collezionisti.

21—Giu—2022 / 10:19 AM

Il Governo dell’Ucraina ha venduto alcuni NFT per finanziare i suoi sforzi militari contro l’invasione russa. A marzo l’Ucraina aveva ricevuto diverse donazioni in criptovalute. All’epoca c’era chi aveva scelto di donare degli NFT, ossia delle opere d’arte virtuali emesse attraverso la stessa tecnologia delle criptovalute.

Complessivamente, l’iniziativa Aid For Ukraine aveva ricevuto donazioni in criptovalute e NFT per 135 milioni di dollari. Il governo ucraino aveva ha anche venduto una replica digitale della sua bandiera, raccogliendo altri 6,75 milioni di dollari.

Alcuni degli NFT donati all’Ucraina erano di estremo valore e tra questi c’era anche un CryptoPunk.

I CryptoPunk sono una collezione di NFT estremamente ricercata dai collezionisti: è considerata una delle prime in assoluto e un singolo CryptoPunk può valere diverse centinaia di migliaia di dollari. Oggi CryptoPunk è un marchio di proprietà di Yuga Labs, l’azienda che ha anche creato la collezione di NFT Bored Ape Yacht Club.

Il CryptoPunk donato all’Ucraina – il numero #5364 – è stato venduto per 90ETH, che oggi corrispondono a circa 100.000 dollari. I fondi così raccolti verranno impiegati per finanziare la spesa militare del paese.

