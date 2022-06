Ghost of Tsushima 2 è già in sviluppo? Sucker Punch cerca combat designer per un nuovo gioco

Sucker Punch potrebbe essere al lavoro su Ghost of Tsushima 2, come suggerito da alcuni dettagli emersi dagli ultimi annunci di lavoro pubblicati dal team.

Ghost of Tsushima 2 potrebbe essere già in sviluppo. A suggerirlo sono alcuni indizi emersi dai recenti annunci di lavoro pubblicati dal team. Il team riferisce di essere alla ricerca di un Senior Combat Designer e di un Technical Combat Designer con una comprovata esperienza nella realizzazione di titoli action o comunque in grado di lavorare su un sistema di combattimento piuttosto sviluppato e complesso, in grado di valorizzare la tecnica e il tempismo con parate e contrattacchi.

Nel pubblicare questi annunci di lavoro, la sussidiaria statunitense dei PlayStation Studios non cita direttamente Ghost of Tsushima 2 ma fornisce alcuni indizi sul genere di riferimento del loro prossimo videogioco in sviluppo. I documenti relativi agli annunci parlano infatti di un open world tripla A con elementi stealth e combattimenti melee.

Tutti elementi che sembrano condurre verso l’ipotesi che il gioco in questione sia proprio Ghost of Tsushima 2. In ogni caso, non ci resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Sucker Punch.