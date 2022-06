Final Fantasy 14, update 6.18 in arrivo il prossimo mese: ecco tutti i dettagli

Final Fantasy 14 riceverà tra non molto l'update 6.18 che introdurrà diverse novità. Ecco tutti i dettagli.

L’update 6.18 di Final Fantasy 14 ha una data d’uscita ed introdurrà una serie di novità tra cui nuovi mondi, alcuni bonus per EXP e gil. Il nuovo aggiornamento arriverà il 5 luglio 2022 e sarà pubblicato in due fasi.

Naoki Yoshida ha confermato che verranno introdotti quattro nuovi mondi, due Light e due Chaos. I mondi del Caos sono chiamati Sagittarius e Phantom, i mondi di Luce sono Alpha e Raiden. Ci sarà un periodo di manutenzione della durata di 24 ore al seguito del quale verranno introdotti i nuovi mondi. Sarà aggiunto anche un sistema di invio dei dati del personaggio che permetterà di inviare temporaneamente il proprio personaggio in un altro data center per giocare insieme ad altre persone che sono native di quel data center.

Creare un nuovo personaggio in uno dei nuovi mondi di Final Fantasy 14 garantirà doppi EXP fino a quando non si raggiungerà il livello personaggio 80. Inoltre si riceveranno 10 piume di chocobo argentato che possono essere scambiate per ottenere equipaggiamenti.

Lo stesso varrà se si deciderà di trasferire un personaggio in un nuovo mondo. Anche in questo caso si guadagneranno doppi EXP fino al livello 80, ma ci sarà un limite di 90 giorni dopo il trasferimento.Si otterranno anche 10 piume di chocobo dorato.