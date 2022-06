Black Phone: il regista Scott Derrickson saprebbe come realizzare il sequel

Il 23 giugno arriverà al cinema il film Black Phone. Scott Derrickson avrebbe però in mente già un'idea per il film sequel.

Black Phone è pronto ad arrivare nelle sale cinematografico, ed il regista Scott Derrickson ha già un’idea per il sequel. A dargli lo spunto è stato lo stesso autore da cui è tratto il racconto che ha dato origine all’adattamento cinematografico: stiamo parlando di Joe Hill.

Intervistato da Comicbook.com il regista Scott Derrickson ha dichiarato:

Joe Hill mi ha presentato una fantastica idea per il sequel che, se il film andrà bene, cercherò di realizzare. Ha avuto una grande idea, che mi è piaciuta molto. Joe è molto protettivo verso il suo materiale, però ad un certo punto è venuto da me e mi ha detto: ‘Così è come potresti realizzare il sequel. Fantastico.’

La sceneggiatura del film è di Derrickson e di C. Robert Cargill, basato sulla premiata storia breve di Joe Hill dal suo bestseller del New York Times “20th Century Ghosts”. Il film è prodotto da Derrickson e Cargill’s Crooked Highway e presentato da Universal e Blumhouse. Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill sono i produttori del film, mentre i produttori esecutivi sono Ryan Turek e Christopher H. Warner.

Questa la sinossi ufficiale:

Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.