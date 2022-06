TikTok sposta i dati degli utenti su Oracle

Il colosso TikTok ha scelto di adottare ulteriori misure di sicurezza per garantire la una maggiore privacy dei dati per i suoi utenti statunitensi.

Dopo anni di controllo sulle sue pratiche sulla privacy dei dati, TikTok ha deciso di effettuare la migrazione dei dati degli utenti statunitensi su server di proprietà dell’azienda Oracle US, come riportato da Reuters, la mossa arriva due anni dopo che l’amministrazione Trump ha puntato per la prima volta il dito contro ByteDance, la società madre cinese di TikTok.

Nel 2020, un ente di sicurezza nazionale statunitense, il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), ha ordinato a TikTok di cedere le sue operazioni statunitensi, sostenendo che i dati degli utenti statunitensi potrebbero finire nelle mani del governo cinese. L’amministrazione Biden ha preso una posizione più morbida riguardo alla regolamentazione di ByteDance, scegliendo di non far rispettare l’ordine per costringerla a vendere completamente le sue operazioni negli Stati Uniti. Tuttavia, sono emersi report che mostrano come poco sicura la gestione dei dati di TikTok.

Buzzfeed News ha riportato che i dipendenti ByteDance con sede in Cina hanno avuto accesso ai dati privati ​​degli utenti statunitensi tra settembre 2021 e gennaio 2022, secondo l’audio trapelato da oltre 80 riunioni interne di TikTok. Secondo un post sul blog, le copie di backup dei dati degli utenti statunitensi sono ancora conservate su server dell’azienda, situati a Singapore, ma sono impostati per essere eventualmente eliminati al termine della migrazione.

TikTok ha anche assicurato agli utenti che sta apportando altre modifiche operative per garantire la privacy dei dati, inclusa l’istituzione di un comitato con una leadership con sede negli Stati Uniti esclusivamente per gestire i dati degli utenti statunitensi per il social,

Ecco quanto comunicato da un portavoce di TikTok: