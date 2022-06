Tesla, la Gigafactory di Berlino ora può produrre 1.000 Model Y a settimana

Nonostante i ritardi e le molte complicazioni, la prima fabbrica europea di Tesla è ufficialmente in funzione. Si trova nell’area industriale di Berlino ed è stata inaugurata a marzo. Ci vorrà ancora del tempo prima che entri a pieno regime, ma Tesla ha già annunciato un importante traguardo: la Gigafactory di Berlino è già in grado di produrre 1.000 Model Y a settimana.

Durante il primo anno, la fabbrica europea dovrebbe produrre circa 50.000 unità del crossover elettrico. Quando raggiungerà la piena operatività, la Gigafactory di Berlino sarà in grado di produrre circa 500.000 veicoli all’anno.

Tesla – apprendiamo dalla stampa tedesca – è andata in contro a diverse complicazioni durante i primi mesi di attività, ad esempio ha dovuto correggere alcune gravi inefficienze del reparto di verniciatura. E poi ovviamente ci sono i problemi della supply-chain: come tutte le altre case automobilistiche, anche Tesla sta facendo difficoltà ad assicurarsi la fornitura di chip e altri componenti. A maggior ragione, il risultato delle 1.000 Model Y assemblate in una settimana va interpretato come un’importante vittoria.

La Gigafactory di Berlino non ospiterà solo la produzione di auto. Sarà anche il sito di produzione delle celle 4680, al centro della strategia di Tesla per la sua futura generazione di veicoli.