Telegram Premium disponibile ufficialmente: tutte le funzioni e come ci si può abbonare

Telegram ha ufficialmente annunciato il suo nuovo abbonamento. Si chiama Telegram Premium ed offre un ricchissimo pacchetto di funzionalità esclusive, molte delle quali progettate per aumentare l’utilità dell’app, mentre altre sono dedicate alla personalizzazione.

I contributi degli abbonati premium aiuteranno a migliorare ed espandere l’app per i prossimi decenni, mentre Telegram rimarrà libero, indipendente e manterrà i suoi valori che mettono gli utenti al primo posto, ridefinendo il modo in cui un’azienda tecnologica dovrebbe operare

si legge nel comunicato di lancio.

Queste sono solo alcune delle feature esclusive offerte dall’abbonamento a Telegram Premium. Trovate una lista completa nel link in fonte.

Telegram Premium ha un costo di 5,99 euro al mese. È possibile abbonarsi in-app, dopo aver scaricato l’aggiornamento alla versione 8.8 di Telegram. È già disponibile su iOS, mentre su Android arriverà nel corso delle prossime ore.

Oggi è un giorno importante nella storia di Telegram: segna non solo una nuova pietra miliare, ma anche l’inizio della monetizzazione sostenibile di Telegram. Crediamo che lo sviluppo di Telegram debba essere guidato principalmente dai suoi utenti, non dagli inserzionisti. In questo modo i nostri utenti rimarranno sempre la nostra priorità principale.