Redout 2, trailer di lancio per il racing game di 34bigthings

20—Giu—2022 / 12:24 AM

Redout 2, il racing game futuristico sviluppato dal team italiano 34bigthings, è già disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Vediamo trailer di lancio.

In arrivo il prossimo mese anche su Nintendo Switch, Redout 2 è un gioco di corse sci-fi ad alto tasso di adrenalina in cui i giocatori sfrecceranno su circuiti futuristici a bordo di bolidi completamente personalizzabili sia in modalità single player che multiplayer.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Seguito dell’acclamato Redout, Redout 2 è un omaggio ai classici giochi di corse arcade in cui correre attraverso le distopiche terre desolate di una Terra semi-abbandonata è diventato uno degli sport più popolari della galassia.

Raggiungi velocità impossibili in esaltanti gare futuristiche, muovendoti tra estese campagne a giocatore singolo o competizioni multigiocatore.

Il preciso sistema di comando, l’efficace personalizzazione degli hover-veicoli e la micidiale colonna sonora rendono Redout 2 il più elettrizzante gioco di corse anti-gravità.