iOS 16 permetterà di saltare velocemente alcuni CAPTCHA

Alcuni CAPTCHA risulteranno completamente skippabili in maniera veloce quando finalmente iOS 16 verrà rilasciato per tutti gli utenti.

Come da poco anticipato, le feature che iOS 16 permetterà di sfruttare sono più di quel che ci aspettiamo, visto che una novità si è aggiunta alla lista già di per sé particolarmente corposa. Parliamo nella specifica di saltare velocemente – sfruttando il nuovo sistema operativo degli iPhone di Apple – i noiosi e spesso fastidiosi CAPTCHA, ovvero i test pensati per permettere a siti e app di capire se si ha a che fare con un bot.

Parliamo delle classiche immagini e dei facili enigmi che cambiano di continua, e vanno quindi risolti da una reale intelligenza al fine di accedere a siti e servizi. Accedendo a Apple ID > Password e sicurezza > e Verifica Automatica sarà quindi possibile abilitare per alcuni servizi e applicazioni compatibili la possibilità di effettuare i CAPTCHA, con questi che di conseguenza verranno eseguiti in maniera automatica dal proprio sistema.

La compagnia ha mostrato il tutto in video, spiegando come al fine di evitare il tutto si utilizzi semplicemente l’Apple ID, verificando che questo sia lo stesso rispetto al dispositivo che si sta utilizzando, e offrendo quindi un Private Access Token per evitare il noioso test. Come spiegato, con Cloudflare e Fastly che aderiranno al tutto, ci saranno di sicuro ulteriori servizi pronti a fornire supporto alla novità di iOS 16, ma non si tratterà di una novità globale, e andrà infatti supportata di volta in volta.

Anche se al momento, nelle versioni di testing del nuovo sistema operativo, il tutto viene abilitato in maniera automatica semplicemente aggiornando il proprio sistema, non sappiamo se al debutto dell’OS ci si troverà a dover scegliere intenzionalmente la feature, o se Apple inserirà il tutto di conseguenza come default e servirà nel caso in cui non la si desideri disattivarla manualmente.