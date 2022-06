Internet Explorer è morto, così gli hanno dedicato una lapide

Un ingegnere ha commissionato una lapide per Internet Explorer, per celebrare e prendere in giro per l'ultima volta il famigerato browser di Microsoft.

Dallo scorso 15 giugno Internet Explorer è ufficialmente andato in pensione. Il browser di Microsoft – famigerato per le sue prestazioni non sempre eccezionali – non verrà più supportato ed è a tutti gli effetti diventato obsoleto. Nonostante gli utenti che lo utilizzavano fossero sempre di meno, il suo pensionamento ha creato più di qualche grattacapo in Giappone, dove veniva ancora impiegato da diverse aziende e organizzazioni.

Che lo si ami o lo si odi, Internet Explorer è un tassello fondamentale della storia del web ed ha avuto un ruolo straordinario nella diffusione della società connessa. Così, per dargli il giusto tributo, un ingegnere coreano ha ben pensato di dedicargli una elegante lapide celebrativa.

Internet Explorer 1995. 8. 17. – 2022. 6. 15 It was a good tool to download other browser

recita l’iscrizione di commiato. “È stato un ottimo strumento per scaricare gli altri browser”. Un commento sarcastico, che si rifà ad uno storico meme circolato negli anni per dileggiare il browser di Microsoft.

La tomba è stata commissionata da Jung Ki-young, che ha deciso di rivolgersi ad un’azienda specializzata in lapidi, pagandola circa 300 euro. L’immagine è diventata virale in poco tempo, ottenendo diverse condivisioni su Reddit e sui principali social.

Nel frattempo, Microsoft ora ha un nuovo browser ufficiale: Edge, che si basa su Chromium, è stato ampiamente apprezzato dal pubblico e sta rapidamente diventando uno dei browser più diffusi al mondo.