E.T. l’Extra-terrestre: il poster IMAX per i 40 anni del film di nuovo in sala il 12 agosto

IMAX riporterà nelle sale cinematografiche americane E.T. l'Extra-terrestre il 12 agosto per celebrare i 40 anni del film. Ecco il poster.

IMAX ha pubblicato un poster celebrativo dei 40 anni di E.T. l’Extra-terrestre che, in occasione dell’anniversario, verrà proiettato il 12 agosto nelle sale cinematografiche, per la prima volta in IMAX. Il lungometraggio uscì nel 1982 divenendo il campione d’incassi di quell’annata.

Ecco il poster di IMAX per l’anniversario di E.T. l’Extra-terrestre. Attualmente l’uscita è stata annunciata per gli Stati Uniti, ma non è stato chiarito se si tratterà di una distribuzione internazionale, e che quindi potrebbe toccare anche l’Italia.

Soar to new heights when E.T. The Extra-Terrestrial comes to IMAX for the first time ever on August 12. #ET40th pic.twitter.com/G5fpVclWJj — IMAX (@IMAX) June 14, 2022

Qui sotto trovate l’annuncio fatto da IMAX:

Siamo entusiasti di collaborare con Universal Pictures e Amblin Entertainment per offrire al pubblico l’opportunità di avere un’esperienza con questo film iconico da poter vedere in IMAX per la prima volta. Steven Spielberg ha ridefinito il cinema moderno accompagnandolo verso una nuova era, e l’esperienza IMAX si è espansa nel globo sulla scia di opere come E.T. e Lo Squalo.

Ricordiamo che E.T. uscì sulla scia di pellicole di successo realizzate da Steven Spielberg, come Lo Squalo (uscito nelle sale cinematografiche nel 1975), Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (distribuito nel 1977), ed I Predatori dell’Arca Perduta (1981).

Il successo di E.T. fu così travolgente che il film, all’epoca, divenne il migliore incasso di sempre al cinema, e venne superato solo undici anni dopo da un’altra produzione di Steven Spielberg: Jurassic Park.