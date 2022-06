BOE riprenderà presto la produzione di pannelli OLED per iPhone 13?

Per il produttore cinese di display BOE potrebbe essere una settimana davvero interessante, in quanto prevede che Apple valuterà i suoi pannelli OLED.

Un nuovo rapporto di The Elec mostra che BOE si trova in una posizione diversa rispetto a poche settimane fa, poiché Apple aveva interrotto la produzione dei pannelli OLED degli iPhone 13 con l’azienda cinese a causa della modifica della larghezza del circuito dei transistor non adatto. Ora però, il produttore cinese di display, spera di ricevere l’approvazione da Apple per avviare la produzione in serie dei pannelli destinati al modello standard delle quattro versioni della serie di smartphone iPhone 14 e se tutto andrà bene, BOE avvierà la produzione di massa tra luglio e agosto.

The Elec afferma che BOE è un paio di settimane indietro rispetto ai suoi concorrenti sudcoreani, poiché Samsung Display e LG Display dovrebbero iniziare la produzione di massa dei pannelli OLED per iPhone 14 alla fine di quest’anno. Dopo la polemica per via dei pannelli OLED di iPhone 13, inoltre le fonti della pubblicazione affermano che BOE fornirà al massimo circa 5 milioni di unità data la sua recente problematica con i pannelli degli iPhone 13.

Per il prossimo iPhone 14, Apple dovrebbe introdurre quattro nuovi modelli. Si dice che l’azienda sostituirà la versione mini con un’alternativa Plus/Max, mentre i modelli normali rimarranno con il design attuale, iPhone 14 Pro e Pro Max presenteranno una nuova forma estetica, con un design a punch-hole + pillola.

Inoltre, pare che i modelli Pro avranno il chip A16 Bionic, mentre la versione normale utilizzerà il chip A15 Bionic. Di recente, l’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che questo iPhone avrà l’aggiornamento più importante nella fotocamera frontale degli ultimi anni. l’entusiasmo per i nuovi modelli di iPhone è alle stelle, e siamo tutti in attesa di scoprire di più su questi fantastici dispositivi di casa Apple, in quanto sono smartphone davvero versatili sia da un punto di vista professionale e lavorativo, sia da un punto di vista prettamente ludico.