AMD: CPU desktop Ryzen Zen 4 in arrivo su schede madri AM4?

AMD starebbe considerando il lancio di Ryzen “Zen 4” con supporto DDR4 su schede madri AM4 già presenti sul mercato, la voce arriva da Greymon55 che ha affermato che secondo un rivenditore di CPU AMD, l’azienda potrebbe avere in programma di portare CPU Ryzen basate sull’architettura core Zen 4 sulla piattaforma del chip AM4. Il leaker non è sicuro che questi piani daranno frutti, ma sarebbe comunque una decisione interessante.

A ogni modo, AMD ha già annunciato che le CPU Zen 4, Ryzen o EPYC, presenteranno solo il supporto per la memoria DDR5, quindi questo significa che non ci sarà IMC DDR4 sul core Zen 4, ma se il team dovesse portare Zen 4 sulle schede madri AM4 esistenti, allora dovrebbe realizzare varianti speciali del chip che ospitano l’IMC DDR4 necessario, poiché AM4 è una piattaforma interamente DDR4.

Ulteriori informazioni sono state condivise da TechPowerUp , il quale afferma che le nuove CPU Ryzen per le schede madri AM4 saranno dotate di chiplet Zen 4 e potrebbero essere eventualmente abbinate al cIOD (IO die) esistente che supporta PCIe Gen 4.0 e DDR4. Con la probabilità che la formazione AMD Ryzen 7000 “Zen 4” entri prima nel segmento di fascia alta, AMD vorrebbe una sorta di azione nel segmento di fascia bassa e mainstream e questo non è sicuramente ciò che AM5 con DDR5 offrirà al suo esordio.

AMD si troverà in una situazione molto difficile contro i Raptor Lake di Intel, che non solo offrirà il pieno supporto sulle schede madri esistenti della serie 600, ma arriverà anche con supporto DDR5 e DDR4. Per affrontare Alder Lake, AMD ha lanciato rapidamente una serie di componenti Ryzen 5000 tradizionali e la CPU 5800X3D di fascia alta e dovrà fare lo stesso per tenere a bada le CPU Raptor Lake mainstream di Intel e questa volta l’unica soluzione possibile finirebbe per essere più parti X3D sull’architettura core Zen 3 esistente o una versione di Zen 4 con compatibilità DDR4.