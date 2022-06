WhatsApp permetterà di silenziare alcuni utenti specifici nelle chiamate

Come di recente confermato, nel corso delle chiamate di WhatsApp risulterà possibile silenziare alcuni specifici utenti e non quindi l'intera conversazione.

Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi la piattaforma di WhatsApp aggiornarvi a vista d’occhio, con infatti Meta che ha avuto modo di lavorare a molteplici update e di rilasciarli pian piano, permettendo di conseguenza agli utenti di fruire di varie novità pensate per migliorare la propria esperienza. In questo specifico caso abbiamo a che fare con una feature che riguarda le chiamate con gli altri membri della piattaforma di messaggistica, pensata al fine di rendere il tutto decisamente più versatile.

Come spiegato da Android Central e ripreso sulle pagine di The Verge, si parla della possibilità di poter silenziare alcuni utenti nel corso delle chiamate quando questi non provvedono in autonomia con l’operazione, evitando quindi di dover continuare a sentire chi ha lasciato il proprio microfono acceso per errore, o ad esempio chi fa eco.

Fino a ora la soluzione era quella di togliere il suon o all’intera conversazione, magari mutando il proprio dispositivo, ma il tutto rende le chiamate molto più comode sotto vari punti di vista.

Un’ulteriore feature integrata per quel che concerne le chiamate è quella di poter scrivere un messaggio ad alcuni specifici utenti quando si fa parte di un gruppo, nel caso in cui si voglia ad esempio dare delle note solo ad alcuni e non a tutti i partecipanti, mentre non manca anche la possibilità di avere a che fare con un nuovo banner per quando qualcuno di nuovo si unisce alla chiamata già iniziata.

Di sicuro fa piacere vedere come il team di Meta si stia quindi dedicando anche a chi effettua molte chiamate di gruppo, e si troverà quindi ad avere a che fare con molteplici miglioramenti pensati al fine di rendere più accessibile e versatile la propria esperienza.