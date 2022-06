Blonde: le foto ufficiali dal biopic di Marilyn Monroe con Ana de Armas

Netflix ha rilasciato le foto ufficiali di Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe nel film di Andrew Dominik in arrivo a settembre, Blonde.

19—Giu—2022 / 9:18 AM

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di Marilyn Monroe, esplorando la differenza tra la sua immagine pubblica e quella privata: Netflix ha rilasciato le prime immagini ufficiali che ritraggono Ana de Armas nelle vesti della leggendaria diva di Hollywood.

Questa la sinossi del film, in arrivo sulla piattaforma streaming il 23 settembre:

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

