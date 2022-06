Apple: gli headset AR di seconda generazione avranno un display da 4000 PPI?

In seguito alla WWDC 2022 non si fa che parlare di Apple, la quale ha rilasciato un sacco di notizie su nuovi prodotti in arrivo, senza contare tutti i leak che sono trapelati in generale. Oggi è la volta di un report che parla del noto dispositivo AR dell’azienda, con questo che anticipa il fatto che il device indossabile sulla propria testa potrebbe avere un display con una densità fino a 4000 PPI (pixel per pollice/inch).

Nel 2021, secondo quanto riferito, Apple ha richiesto campioni FMM da AP Systems da utilizzare nei visori mixed reality. Ad ogni modo, la risoluzione del display del visore era di 3000 PPI, con l’obiettivo finale di Apple di volerlo portare alla produzione di massa. Si nota comunque che la stessa AP Systems è stata nominata dal Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia per lo sviluppo della tecnologia micro-OLED per i display AR ad alta risoluzione. Questi pannelli dovrebbero emettere anche livelli di luminosità elevati e sarebbero utilizzati in una varietà di applicazioni.

AP Systems è stata infine incaricata di sviluppare pannelli per il progetto nazionale con una risoluzione di 4000 PPI entro il 2024, che sarebbe lo stesso anno in cui si vocifera che Apple lancerà il suo paio di occhiali AR e il visore in questione. AP Systems sta implementando un nuovo stabilimento a Cheonan, in Corea del Sud, avente l’obiettivo di realizzare un FMM in grado di consentire pannelli da 3000 PPI.

Sfortunatamente, questo compito sembra tutt’altro che facile. Per raggiungere questo obiettivo, AP Systems dovrà acquisire nuove apparecchiature laser, eliminando il vecchio processo di incisione a umido. Anche LG ha utilizzato l’FMM di AP Systems in passato, quindi potrebbe non essere una coincidenza che entrambe queste aziende siano in qualche modo coinvolte con il colosso di Cupertino.