Xbox Game Pass giugno 2022: confermati i primi 6 giochi della seconda metà del mese

I titoli che verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass nella seconda metà di giugno 2022 non sono stati ancora annunciati ufficialmente, ma ci sono già 6 giochi confermati per questo periodo, tra quelli già usciti e quelli annunciati in precedenza, per cui possiamo già stilare una prima lista. L’elenco include un comparto di titoli molto variegato, tra cui figurano anche Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, che abbiamo avuto modo di vedere in azione nei giorni scorsi, Omori e Fifa 22.

Ecco la lista dei giochi che sappiamo già essere previsti nella seconda metà di giugno 2022:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 16 giugno

Omori – 17 giugno

Shadowrun Trilogy – 21 giugno

Total War: Three Kingdoms – 21 Giugno

Naraka Bladepoint – 22 Giugno

Fifa 22 – 23 Giugno

Tutti questi giochi, come dicevamo, sono quelli che abbiamo avuto modo di conoscere tramite gli annunci passati, ma dovrebbero essercene altri in arrivo, dunque restiamo in attesa dell’annuncio ufficiale di Microsoft che potrebbe arrivare già martedì 21 giugno 2022, in base a quanto visto anche nei casi precedenti.