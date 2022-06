WhatsApp permetterà di non far vedere l’ultimo accesso con delle eccezioni

Per maggiore protezione della privacy dei suoi utenti, WhatsApp ha inserito una nuova funzionalità per utenti a scelta, la possibilità di vedere l'ultimo accesso.

Dopo aver mostrato in anteprima la funzione in questione in versione beta lo scorso aprile, WhatsApp sta per ricevere un’implementazione pronta a inserire maggiori controlli sulla privacy per le impostazioni di foto del profilo dei propri utenti, informazioni, stato e l’ultimo accesso, almeno così ha confermato la società dell’app di messaggistica più famosa al mondo su Twitter.

Fino ad ora, si poteva bloccare solo quelle impostazioni per Tutti, I miei contatti o Nessuno, ma il nuovo aggiornamento introduce un’opzione “I miei contatti tranne” che offre un controllo molto più granulare. Lo stato Ultimo accesso è un particolare pericolo per la privacy, in quanto indica l’ultima volta che qualcuno ha controllato l’app. Ciò fornisce un modo per scoprire se un contatto potrebbe aver potenzialmente visto il proprio messaggio anche se ha le conferme di lettura disattivate.

La nuova funzione consente di disattivare il tutto per determinate persone, bloccando anche la foto del profilo, le informazioni e lo stato per i singoli utenti. Se però si ferma la possibilità di visualizzare l’ultimo accesso a determinate persone, non si potrà nemmeno essere in grado di vedere il loro ultimo accesso. Le nuove impostazioni sono disponibili tramite il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra, quindi navigando su Account > Privacy.

WhatsApp ha aggiunto una serie di nuove funzionalità negli ultimi tempi, sia in termini di privacy che di comodità. L’anno scorso, la società ha dichiarato che avrebbe limitato gli account per gli utenti che non avrebbero accettato la sua nuova politica sulla privacy, ma in seguito ha fatto marcia indietro.

Nei giorni scorsi su WhatsApp è stata integrata anche una nuova funzione di filtraggio per i messaggi non letti, che consentirà agli utenti di visionare solo ed esclusivamente le chat ancora da visualizzare: ne abbiamo parlato in questo articolo.