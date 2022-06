Sonic Frontiers segnerà la direzione dei prossimi 10 anni del franchise

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di GamesBeat, il capo del Sonic Team, Takashi Iizuka, ha riferito che il nuovo Sonic Frontiers traccerà la rotta dei prossimi 10 anni della saga. Iizuka ha già detto in diverse occasioni che il “momento di svolta” nella storia della serie Sonic è stato il passaggio dal gameplay 2D a quello 3D. Ora, con l’arrivo di Sonic Frontiers, la serie abbraccerà un nuovo corso, un nuovo momento di svolta grazie all’introduzione delle nuove Zone aperte e di un gameplay di più ampio respiro.

Quello che stiamo facendo ora è fare il passo successivo. Siamo quasi alla terza generazione. Sappiamo che stiamo mostrando ai fan qualcosa di nuovo che forse non ha ancora senso per loro.

Ma volevamo davvero pensare a dove dobbiamo portare Sonic nei prossimi 10 anni. Che tipo di gameplay dobbiamo iniziare a costruire per mantenere la gente entusiasta del futuro? Sonic Frontiers è il passo successivo per i prossimi 10 anni. Speriamo che i fan credano in noi e che apprezzino ciò che stiamo mostrando loro. Non vediamo l’ora che possano giocarci e capire davvero di cosa si tratta.