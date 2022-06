Realme Narzo 50i Prime: leakate data di rilascio, foto e specifiche

Dopo che lo scorso mese Realme ha lanciato sul mercato gli smartphone Narzo 50 Pro 5G e Narzo 50 5G nel territorio indiano, si parla ora dell’arrivo dei Realme Narzo 50i Prime, al momento purtroppo presumibilmente non ancora pensato per l’Italia, ma non c’è ovviamente da escludere che lo smartphone abbia modo di giungere nel giro di qualche tempo anche nel nostro paese. Stando a 91Mobiles, che ha rilasciato uno dei suoi classici report, i gioiellini in questione dovrebbero venire svelati nella giornata del 22 giugno con un prezzo di meno di 100 dollari, ovvero circa 7.800 rupie.

I colori scelti dovrebbero essere nero e verde, mentre stando ai render possiamo vedere che sul retro dovrebbe venire inclusa una singola fotocamere, con angoli e retro completamente piatti. Mentre sembra si parlerà di cornici abbastanza spesse invece, è facile notare anche la presenza di un notch che ospita una fotocamera, come potete ammirare nell’immagine presente in copertina all’articolo, ma non abbiamo al momento alcun dettaglio in merito alle specifiche tecniche dei gioiellini.

Si parla poi di una batteria da 5.000mAh, e stando a quanto leakato qualche tempo a dietro, come ricordano le pagine di Gizmochina, questa dovrebbe risultare compatibile con la ricarica a 10 W. Si parla poi di un totale di due diverse configurazione, con i gioiellini che dovrebbero offrire 3 GB + 32 GB e di 4 GB + 64 GB. Stando a quello che sappiamo, lo smartphone avrà uno spessore di 8,48 mm e 181 grammi, con supporto alle doppie SIM. È facile aspettarsi la presenza del SoC MediaTek Helio G80 all’interno.

Ovviamente, al momento si tratta solamente di leak e in attesa di scoprire sé e quando i dispositivi verranno annunciati anche per il nostro paese non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte del colosso.