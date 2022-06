Paul Walker e Uma Thurman riceveranno una stella sulla Walk of Fame

La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato i primi nomi delle celebrità che riceveranno una stella sulla Walk of Fame nel 2023, e tra queste ci saranno sia Paul Walker, che Uma Thurman. Secondo le regole stabilite, solo una celebrità all’anno può ricevere un riconoscimento postumo, e per il 2023 la scelta è ricaduta proprio su Paul Waker, anche se, in realtà, dovrebbero essere celebrate anche altre due star scomparse come l’attrice Juanita Moore e la cantante Jenni Rivera.

La star di Kill Bill, Uma Thurman, otterrà perciò la sua stella nella categoria cinema. Mentre Paul Walker non è l’unico personaggio del franchise di Fast and Furious che entra a far parte della Walk of Fame, considerando che, in precedenza, hanno già ricevuto una propria stella Vin Deisel (l’iconico interprete di Dominic Toretto), Dwayne Johnson (che nella saga fa Luke Hobbs), Kurt Russell (Mr. Nobody), Charlize Theron (Cipher), ed il regista di 2 Fast 2 Furious John Singleton.

Tra le altre star che otterranno questo riconoscimento nel 2023 sono stati già annunciati i Jonas Brothers, Lanny Kravit, Jon Favreau e Ralph Macchio. Ancora non sono state annunciate le date in cui verranno celebrati questi personaggi, con il posizionamento della stella nella Walk of Fame.