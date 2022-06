Offerte Amazon: Hogwarts Legacy in pre-order a prezzo scontatissimo

La nuova offerta di Amazon permette di acquistare il videogioco Hogwarts Legacy a un prezzo decisamente scontato, visto che il titolo in arrivo verso la fine dell’anno è pre-ordinabile a tempo limitato al prezzo di 49,80€ per tutte le versioni fisiche disponibili, che si tratti di PlayStation o Xbox.

Il titolo non ha ancora una data d’uscita precisa, ma come confermato da parte degli sviluppatori al momento non si parla ancora di un debutto nel corso del 2023, sperando quindi che un rinvio non sia all’orizzonte. È possibile come sempre fruire del reso entro 30 giorni e della spedizione gratuita e veloce, già al day one, con il proprio abbonamento ad Amazon Prime.

Il titolo permetterà di vivere le avventure del mondo di Harry Potter in un modo mai visto prima, con un gameplay pronto a sorprendere i fan e un mondo pieno di attività con cui intrattenersi nella scuola di maghi.

Attraverso il link che trovate qui di seguito potete quindi accedere alla piattaforma di Amazon al fine di mettere mano sul titolo in questione finché lo sconto risulta ancora disponibile, visto che questo potrebbe non durare ancora per molto. Segnaliamo che al momento la versione PlayStation 5 non risulta disponibile.

