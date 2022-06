Apple fa chiarezza sui dettagli del doppio caricatore da 35 W

Dopo che Apple ha avuto modo di annunciare i nuovi caricato i con doppia porta USB di tipo C per il proprio catalogo, svelando anche che i dispositivi in questione sarebbero stati compatibili con i propri, la compagnia ha avuto modo di confermare molteplici dettagli in merito alle possibilità che questi presenteranno.

Come spiegato sulle pagine di MacRumors, in seguito al lancio dei device in questione, è stato infatti chiarito in quale esatto modo gli stessi avranno modo di fornire 35 W totali di output fra un totale di due dispositivi connessi al massimo, con alcune eccezioni, visto che non sempre l’intera potenza sarà divisa egualmente. Trovate tutto nell’elenco qui di seguito:

Connettendo un notebook Mac e un iPhone o iPad, ognuno riceverà 17,5 W

Connettendo un iPhone un iPad, ognuno riceverà 17,5 W

Connettendo un notebook Mac, o un iPhone/iPad e un Apple Watch o le AirPods, i primi riceveranno fino a 27,5 W e i secondi fino a 7,5 W

Di sicuro quindi, nonostante ovviamente tutti i device del colosso di Cupertino con porta compatibile saranno utilizzabili, il dispositivo dovrà regolarsi al fine di fornire la giusta potenza a ognuno, caricando quindi in alcuni casi dei gioiellini più o meno velocemente.