Xbox Series X è nuovamente disponibile su Amazon

Xbox Series X è disponibile su Amazon oggi, venerdì 17 giugno 2022 al prezzo di listino. Le scorte però potrebbero anche questa volta terminare in fretta.

Xbox Series X torna disponibile su Amazon. Oggi, 17 giugno 2022, è possibile infatti acquistare la console next-gen di casa Microsoft al prezzo di listino di 499,99 euro. Ovviamente in stock anche l’Xbox Series S, da 299 euro, ma questa non è una novità: la console compatta di Microsoft è sempre stata molto più facile da reperire, anche nelle principali catene di elettronica.

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione. I 12 teraflop di potenza di elaborazione ospitati su un chip (SOC) del sistema funzionano con le architetture RDNA 2 e Zen 2 di AMD per dare vita a mondi che richiedono maggiore cura dei dettagli. Questa console, inoltre, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.

È possibile inoltre fruire della spedizione veloce e gratuita con Amazon Prime per il prodotto in questione e del pagamento in 5 rate che vi consente di dilazionare comodamente il pagamento.

Se è da tempo che cercate di acquistare la nuova console di Microsoft vi consigliamo di affrettarvi. Anche questa volta le scorte sono limitate, quindi non sappiamo per quanto tempo la console continuerà ad essere disponibile sullo Store. Di seguito il link per acqustarla:

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.