Venom 3: la sceneggiatura è pronta nella foto di Tom Hardy

Tom Hardy ha mostrato il copione di Venom 3 in un'immagine che rivela come l'attore sia anche co-autore del soggetto.

Tom Hardy, oltre a fare da protagonista in Venom 3, ha contribuito a scrivere il soggetto del lungometraggio. Lo ha rivelato lo stesso interprete attraverso un post sui social in cui ha mostrato il copione del film, oscurando il titolo, ma mostrando i nomi degli sceneggiatori. Si tratta della seconda volta per Tom Hardy, dopo aver già lavorato come autore del soggetto già in Venom – La Furia di Carnage. Da ciò che ha mostrato Hardy sembra che la sceneggiatura di Venom 3 sia pronta.

Ecco il copione di Venom 3 mostrato da Tom Hardy.

Come potete vedere il soggetto della storia è stato realizzato da Tom Hardy e Kelly Marcel, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal solo Marcel. Quest’ultimo ha già lavorato sui due precedenti titoli di Venom.

Ancora non è stato rivelato il nome del regista che lavorerà al film. In precedenza ci sono stati Ruben Fleischer e Andy Serkis. Lo stesso Serkis ha dichiarato qualche tempo fa sul nuovo lungometraggio: