Trigun: in sviluppo una nuova serie animata che uscirà nel 2023

Per tutti gli appassionati di Trigun è stata diffusa la notizia dello sviluppo di una nuova serie animata, dal titolo Trigun Stampede, che uscirà nel 2023. A lavorare sulla produzione ci sarà lo Studio Orange che ha già prodotto progetti come Beastars, Black Bullet e Godzilla Singular Point. L’annuncio è stato fatto durante l’Anime Expo.

Questo è il post con l’annuncio di Trigun Stampede.

25 years after the first anime series, #TRIGUN will

be reborn in 2023 entitled TRIGUN STAMPEDE, produced by the Japan’s best 3D animation

studio Orange (@cg_orange_inc) with an all-new staff and cast. https://t.co/HqMU1s6sMN pic.twitter.com/a0R1TGsnMg

— 『TRIGUN STAMPEDE』アニメ公式 (@trigun_anime) June 17, 2022