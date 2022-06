Toilet: trailer e poster della film di Gabriele Pignotta

Dal 16 luglio, con un tour nelle migliori arene cinematografiche, arriva Toilet, film scritto, diretto e interpretato da Gabriele Pignotta, tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di successo del regista: ecco il trailer e il poster della pellicola, che verrà presentato “live” dall’autore in una forma inedita e originale: una performance dal vivo di Pignotta nei panni del protagonista del film Flavio Bretagna, che arricchirà la proiezione del film.

Protagonista unico sullo schermo, ma accompagnato dalle voci di Vanessa Incontrada e Francesco Pannofino, Pignotta porta sul grande schermo il suo terzo lungometraggio da regista (Ti Sposo Ma Non Troppo, Ötzi e il Mistero del tempo).

Questa la sinossi del film:

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l’appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell’ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l’occasione che aspettava da tempo. Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c’è anima viva. Flavio Bretagna è solo, è rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori, la sua vita va avanti senza di lui: l’opportunità di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia con la quale cerca di recuperare il rapporto… Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. Riuscirà Flavio a non perdere tutto?

Qui di seguito le tappe del tour, in costante aggiornamento:

26 giugno – Ischia Festival

16 luglio – Senigallia, Arena Gabbiano

19 luglio – Firenze, Arena Chiar di Luna

22 luglio – Livorno, Arena Fabbricotti

02 agosto – Milano, Arena Incoronata

03 agosto – Monza, Arianteo

05 agosto – Milano, Palazzo Reale

