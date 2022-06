Star Trek: arriva il canale tematico dedicato su Sky Cinema

Su Sky e NOW, a giugno, atterra l’astronave Enterprise: da sabato 18 a domenica 26 giugno Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema Star Trek, un canale interamente dedicato a Star Trek, la saga cinematografica dell’universo nato dall’immaginazione di Gene Roddenberry.

Dopo il debutto nel 1966 con la serie tv, il mondo di Star Trek si è ampliato nel corso dei decenni anche con 13 film, tutti in programmazione sul canale. I titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

È il 1979, 12 anni dopo il debutto televisivo, quando il cast della serie approda al cinema nel primo film Star Trek diretto da Robert Wise, mantenendo William Shatner nei panni dell’Ammiraglio Kirk e Leonard Nimoy in quelli di Spock, e candidato poi a 3 Oscar; segue nel 1982 Star Trek II – L’ira di Khan, incentrato sul contrasto fra l’Ammiraglio Kirk e il suo acerrimo nemico Khan Noonien Singh, interpretato da Ricardo Montalbán; nel 1984 è la volta di Star Trek III – Alla ricerca di Spock, capitolo che vede Leonard Nimoy non solo come protagonista, ma anche come regista; nel 1986 si passa a Star Trek – Rotta verso la Terra, altro capitolo diretto da Nimoy che ottiene quattro nomination agli Oscar (fotografia, suono, effetti sonori e colonna sonora originale); nel 1989 con Star Trek V: L’ultima frontiera la regia passa da Nimoy a Shatner, che ne firma anche il soggetto; nel 1991 esce Star Trek VI: Rotta verso l’ignoto e la saga cinematografica prosegue con l’ultima avventura incentrata su Kirk e i personaggi della serie classica.

Nei successivi quattro capitoli l’equipaggio storico lascia posto a quello della serie di successo The Next Generation comandato da Jean-Luc Picard, interpretato da Sir Patrick Stewart; nel 1994 infatti Star Trek Generazioni costituisce il “trait d’union” tra i due differenti cast e li vede entrambi presenti; nel 1996 è la volta di Star Trek – Primo Contatto, il primo film diretto e interpretato da Jonathan Frakes, seguito poi nel 1998 dalla sua seconda regia Star Trek – L’insurrezione; dopo una pausa cinematografica di quattro anni, nel 2002 la saga cinematografica taglia il traguardo del decimo film con Star Trek – La nemesi.

Nel 2009 arriva il reboot del film classico, che ottiene l’Oscar per il miglior trucco, Star Trek – Il futuro ha inizio diretto da J.J. Abrams dove incontriamo un giovane James T. Kirk, interpretato da Chris Pine, mentre Zachary Quinto è Spock; nel 2013 si passa a Star Trek Into Darkness, anche questa volta diretto da J.J. Abrams, che oltre a un altro successo ai botteghini, ottiene la nomination agli Oscar per gli effetti visivi e vede nel cast anche Benedict Cumberbatch; infine, nel 2016, Chris Pine e Zachary Quinto tornano sull’Enterprise nel terzo capitolo del reboot Star Trek Beyond, questa volta diretti da Justin Lin, già noto per le regie di alcuni capitoli della saga Fast & Furious.

