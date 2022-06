Offerte Amazon: TV LG OLED55C14LB disponibile al minimo storico

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il TV LG OLED55C14LB a un prezzo decisamente ridotto, con infatti uno sconto a tempo limitato della piattaforma che permette di mettere mano sul dispositivo di fascia alta per solamente un totale di 982,70€.

Di sicuro un’offerta da non lasciarsi sfuggire per quel che concerne Amazon, considerato che si tratta del minimo storico della piattaforma, e che anche se in altri cambi il TV è stato proposto a meno, è possibile fruire delle comode rate per rendere la spesa davvero minima di mese in mese. Non manca la possibilità di ottenere la spedizione gratuita e di fruire del proprio abbonamento a Prime per quella veloce senza costi aggiuntivi.

IL TV LG OLED55C14LB, da 55 pollici come suggerisce il nome, offre con la tecnologia OLED dei colori davvero insuperabili e con processore A9 Gen 4 ha modo di garantire tutte le feature e i software degli Smart TV senza che ci si trovi davanti ad alcun tipo di lag o limitazione.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale attraverso il link che trovate qui di seguito al fine di poter acquistare l’ottimo TV LG OLED55C14LB, e fruendo quindi del prezzo minimo storico offerto dalla piattaforma di E-Commerce.

